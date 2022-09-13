Кластер по подготовке специалистов горнодобывающей промышленности появился на Камчатке | 360°

Образование 13 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Кластер по подготовке специалистов горнодобывающей промышленности появился на Камчатке

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Единственный в стране кластер, направленный на подготовку специалистов для горнодобывающей промышленности, открыли на Камчатке. Об этом сообщил ОТР.

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Организация возникла на базе политехнического техникума. Ежегодно планируют готовить около сотни специалистов. Студентом будут принимать в том числе по целевому набору. Таких специалистов гарантированно будут нанимать на работу после окончания обучения. В кластере планируют обучать горных мастеров, машинистов буровых установок, погрузчиков и сварщиков.

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