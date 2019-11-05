«Классификации форм, созданных Творцом». РАН нашла псевдонаучные публикации у кандидатов в академики

Один из шести ученых в своей научной работе предложил «классифицировать организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом». Кроме того, он рассматривал хищничество и паразитизм, которые свойственны многим живым существам, «не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения».

«Доширак» до отчисления доведет. Студентов из Новосибирска собрались выгнать из-за мемов Подробнее

Второй кандидат в академики считает, что возможно существование «возможности бесконтактной передачи информации» от одного умирающего организма другому, зарождающемуся. Благодаря такому обмену происходит передача опыта, который был накоплен за жизнь.

Еще четверо авторов написали свои работы о «так называемых релиз-активных препаратах» — тех, которые не содержат в составе действующего вещества. Они были признаны лженаучными вместе с другими принципами гомеопатии еще два года назад.