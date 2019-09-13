Китайские студенты заночевали под УрФУ из-за задержек с общежитием

Иностранные студенты УрФУ не могут получить место в общежитии и ночуют у здания университета в Екатеринбурге. В учебном заведении уверены, что все учащиеся уже живут в общежитии.

«Мы приехали на учебу издалека, платим более 136 тысяч в год за человека (по некоторым специальностям — более 200 тысяч за год), но у нас нет даже места, где мы можем переночевать. Как в таких условиях студенты могут спокойно учиться?» — сказал Е1.ru студент из Китая Ли Цзэлун.

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Он рассказал, что в день администрация университета заселяет не более 30 человек. Пока что студенты снимают хостелы в ожидании жилья.

Молодой человек рассказал, что администрация начинает работать с 09:30, поэтому они приходят каждое утро к 05:00, чтобы занять очередь, и уже в это время собирается человек 20. Ли Цзэлун пояснил, что те, кто приходит к 05:30, уже не успеют получить место в этот день.

В УрФУ заявили, что студентов медленно заселяли из-за их позднего приезда.

«Сейчас, по словам директора центра адаптации Юрия Урусова, студенты заселены. Задержка была вызвана их поздним приездом в университет накануне», — сказали в университете, не ответив на вопрос, почему в таком случае китайские студенты все еще стоят в очереди.