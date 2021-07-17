Кириенко заявил о проблеме «натаскивания» на ЕГЭ

Благодаря ЕГЭ поступление в вузы для ребят из регионов стало более справедливым, однако в последние годы идет «натаскивание» на сдачу экзаменов, что смещает фокус образования. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

Единый государственный экзамен принес пользу многим выпускникам из регионов, сделав для них поступление в вузы более справедливым. Однако у ЕГЭ есть и минусы, отметил Кириенко. По его словам, в последнее время все чаще «натаскивают» на сдачу тестов.

Минобрнауки ранее предложило изменить порядок поступления в вузы. Абитуриенты смогут сами выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять. На выбор, помимо ЕГЭ, предлагается общеобразовательный вступительный экзамен или профессиональное испытание. Выпускникам, таким образом, могут разрешить отказаться от сдачи ЕГЭ. Также предлагается изменить порядок дистанционной подачи документов. Проект документа пока проходит стадию публичного обсуждения.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее предложил создать в России единое мобильное приложение для студентов.