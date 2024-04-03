Образование 03 апреля 2024, 11:27 Кинолог Голубев рассказал, что идеальная кличка для собаки должна состоять из двух или трех слогов

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО рассказал, что идеальная кличка для животного должна состоять из двух, максимум трех слогов.

Несмотря на то, что многие хозяева любят называть своих питомцев именами героев книг, видеоигр или именами политиков, при выборе клички следует ориентироваться на что-то простое.

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«Лучший вариант — это выбрать звонкое и короткое имя, состоящее из двух, максимум трех слогов», — сказал Голубев.

На правильно подобранную кличку питомец будет быстрее откликаться, пояснил кинолог.