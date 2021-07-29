Киберспорту начнут учить в российских вузах

Российские власти решили к концу 2022 года запустить в некоторых вузах образовательные программы в области киберспорта. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».

Дорожную карту утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Как сообщило издание, власти намерены дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами.

К декабрю 2022 года в некоторых учебных заведениях могут появиться первые курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

«Можно посмотреть на пример Южной Кореи, где киберспорт зародился и с поддержкой государства вырос в многомиллиардную индустрию, даже вошел в Олимпийский комитет республики», — сказал гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

По словам представителя киберспортивного холдинга ESforce в России Ярослава Мешалкина, в каждом пятом вузе в мире есть программы, связанные с киберспортом.

Что касается бюджета, то объем финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 миллиарда рублей из которых 8,6 миллиарда рублей должно быть выделено из федерального бюджета.

В начале июня находящийся в ведении Роскомнадзора Главный радиочастотный центр предложил ввести законодательное регулирование киберспорта.