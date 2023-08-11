Образование 11 августа 2023, 22:57 Каждый пятый родитель заявил, что хочет продолжения обучения детей летом

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Каждый пятый родитель считает, что ребенок должен продолжать обучение даже в летнее время. Такой информацией поделилось издание «Газета.ru» со ссылкой на исследование Movix и агентства A2:Research.

Аналитики выяснили, что 20% родителей заставляют детей учиться в летнее время. Еще 46% отметили, что детям необходимо ограничить время использования гаджетов. При этом лишь каждый третий родитель (29%) позволяет ребенку самостоятельно определять свой досуг. Еще 12% респондентов позволяют своим детям проводить летом время в социальных сетях, написал сайт kp.ru.