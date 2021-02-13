Каждый десятый российский школьник часто пользуется готовыми домашними заданиями. Это следует из данных опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart, сообщил RT.

«Чаще всего школьники списывают задания по иностранному языку (45%), физике (38%) и математике (37%). Чуть меньше респондентов пользуются готовыми решениями для заданий по геометрии (32%) и химии (30%). Русский язык периодически списывает каждый четвертый школьник», — уточнили в Skysmart.

18% опрошенных признались, что списывают домашнее задание не так часто — от 10–30 раз за четверть. От одного до пяти раз за этот период обращаются за помощью к сборникам ГДЗ 20% учеников, 24% пользуются решебниками до 10 раз.

Только 7% опрошенных школьников заявили, что при выполнении домашнего задания не пользуются ГДЗ вовсе. А 6% учащихся обращаются к ним постоянно.

23% школьников объяснили, что списывают задания, потому что некоторые предметы им неинтересны или не нужны. 20% пользуются ГДЗ для самопроверки. И 16% учеников заявили, что сборники им нужны для объяснения решений.