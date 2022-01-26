Каждому четвертому школьнику Шурышкарского района выделили нетбук для онлайн-занятий

337 нетбуков выделили школьникам Шурышкарского района. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Теперь в дистанционном формате будут обучаться 1411 детей — все они являются учащимися с первого по восьмой классов. В очном формате заниматься продолжат старшеклассники — 296 человек.

«Обучение ведется с соблюдение всех требований Роспотребнадзора», — рассказали в в администрации района.

Также в удаленный формат перевели детские сады района. Для детей, родители которых работают, открыли 26 дежурных групп. Сейчас в них ходят 295 воспитанников.