Ответ держать министру. Как ускорят капремонт школы в Мочилах

К ремонту в Мочильской средней школе самое пристальное внимание. Уже в октябре здесь должна начаться учеба. Недавно губернатор представил учителям и родителям учеников главу областного Минстроя, которого оставил на месте, — лично следить за работами.

В Серебряных Прудах продолжается капитальный ремонт Мочильской средней школы. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу завершить ремонт к концу сентября, и теперь в региональном Минстрое назвали первые шаги.

«Основные задачи сегодня — увеличить количество рабочих и приступить к монтажу фасада здания. Материал уже на объекте. В ближайшие недели предстоит полностью завершить отделочные работы, завезти мебель и оборудование, благоустроить территорию вокруг школы», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Глава министерства в понедельник провел совещание с участием подрядчика и администрации городского округа Серебряные Пруды по завершению капремонта школы в селе Мочилы.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями села Мочилы на территории городского округа и пообещал им, что 21 сентября они смогут уже отрапортовать о ремонте, а ввести объект в эксплуатацию должны до конца месяца.

«Здесь основная проблема — это фасады. Фасадные работы нужно интенсивно вести, чтобы ни в коем случае задержки не произошло. 21 числа я очень надеюсь, что отрапортуем. Самое главное, что я знаю, — дети сейчас ездят за семь километров», — сказал Воробьев и представил жителям министра Тагиева, который, по словам губернатора, останется в Серебряных Прудах до завершения работ.

Зовут Руслан Ибрагимович. Остается здесь. Отвечает за то, чтобы к концу сентября школа была сдана. Глава тоже отвечает головой, чтобы школу сдать. <...> Хороша ложка к обеду. Нужно доделать. Руслан, знакомься с учителями, с преподавателями Андрей Воробьев.

Мочильская средняя школа была построена в 1980 году. Как рассказали на встрече с губернатором местные жители, ее открыли 5 октября. Теперь они ждут, что смогут отпраздновать День учителя в обновленном здании.

Более 100 подъездов отремонтируют в г.о. Серебряные Пруды в 2019 году Подробнее

В здании должны отремонтировать фасад, входные группы, мягкую кровлю и внутренние помещения. Кроме того, идет обновление систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, противопожарной автоматики. Также в школе заменят асфальт, благоустроят территорию, установят новые ограждения и окна.

«Мы уже сами рвемся в школу. Там очень хорошо. Школа шикарная», — отметила одна из жительниц Мочил.

В обновленном здании будет не только школа, рассчитанная на 69 человек, но и детский сад на 33 места.