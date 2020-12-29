Каникулы в московских школах продлятся до 17 января
Мэр города отметил, что московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от COVID-19. Пожилые граждане, студенты и люди с хроническими болезнями через две недели смогут пользоваться своими транспортными картами. Их разблокируют. Однако это значит, что те москвичи, которые в ближайшее время поставят прививку, должны будт дожаться второго укола — через 21 день, и только после этого через 14 дней смогут ездить по соцкартам.
Что касается вакцинации, Собянин уточнил, что прививочные пункты в столице будут работать все праздники кроме 31 декабря и 1 января.
«Давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от Covid-19, прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января», — сказал он.
Мэр напомнил, что прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому, сказал он, люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.