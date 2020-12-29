Каникулы в московских школах продлятся до 17 января

Каникулы в московских школах продлят до 17 января, заявил мэр города Сергей Собянин. Он также рассказал, что это правило коснется колледжей, спортшкол, учреждений дополнительного образования.

Мэр города отметил, что московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от COVID-19. Пожилые граждане, студенты и люди с хроническими болезнями через две недели смогут пользоваться своими транспортными картами. Их разблокируют. Однако это значит, что те москвичи, которые в ближайшее время поставят прививку, должны будт дожаться второго укола — через 21 день, и только после этого через 14 дней смогут ездить по соцкартам.

Что касается вакцинации, Собянин уточнил, что прививочные пункты в столице будут работать все праздники кроме 31 декабря и 1 января.

«Давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от Covid-19, прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января», — сказал он.

Мэр напомнил, что прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому, сказал он, люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.