Кампус для проживания пяти тысяч студентов построят при Новгородском университете

В Новгородской области возведут кампус для проживания пяти тысяч студентов. Такое поручение отдал губернатор региона Андрей Никитин, сообщил сайт kp.ru.

Организацией строительства займется руководство Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого при поддержке членов областного правительства.

«Сейчас, выбирая вуз, абитуриент оценивает не только качество образования, но и качество проживания, возможности для развития и досуга. Мы должны построить для университета новый кампус минимум на пять тысяч мест», — пояснил политик.