Камчатская школа провела церемонию поднятия российского флага

На Камчатке одна из региональных школ присоединилась к традиции поднятия флага России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Камчатский край стал одним из первых регионов по старту всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в школах России», — говорится в сообщении.

ИА НСН уточнило, что церемонию поднятия флага провели в петропавловской школе № 7. Отмечается, что лучшие учащиеся будут поднимать государственный флаг.