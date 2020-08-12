Калининградцы не оценили православное техно. Диджея обвинили в сатанизме

Московский диджей Денис Алентьев сыграл достаточно специфический трек. На музыку был наложено чтение псалмов. Гости вечеринки не оценили оригинальность артиста.

Как сообщает «Комсомольская правда», техно-вечеринка проходила на одном из калининградских пляжей. Диджей решил поставить трек «Russian Song», который содержит в себе переплетение электронной музыки и молитвословной поэзии.

Такую смесь не одобрили ни на самой вечеринке, ни в соцсетях. Хотя в интернете мероприятие назвали прозвали «православным рейвом» и обвинили в сатанизме.

На защиту артиста пришел мэр города. Он объяснил возмущенным гражданам, что диджей глубоко воцерковленный человек, а на саму композицию получено благословение.