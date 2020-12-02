Калининградских школьников заставили платить за «домашку». Не все родители видят в этом проблему

Родители школьников из Калининграда пожаловались в Сети, что учителя дают детям платное домашнее задании. Точнее, оно бесплатное только несколько часов, а потом приходится либо платить, либо получать двойки.

Проблемы с домашней работой появились у детей из школы № 38 в Калининграде, передает «Подъем». Учащимся дают задания на двух платформах — Skysmart и «Учи.ру». Мать одного из детей пожаловалась, что ее ребенок просто не успевает делать уроки. Занятия в школе проходят с 09:00 до 14:15, после чего дети приходят домой и у них остается максимум два часа за выполнение домашнего задания (задания доступны с 08:00 до 16:00). При этом у многих есть дополнительные занятия и кружки, которые нужно посещать.

Мать одного из школьников Валерия Новикова рассказала «360», что ее сын учится во втором классе, а о заданиях на «Учи.ру» сказали ученикам в 2019 году. Учительница тогда объяснила, что в день школьникам дается 20 бесплатных заданий на платформе, но она может включить безлимит на час — то есть заданий становится сколько угодно.

В то же время у учительницы есть ограничения — она может открывать безлимит только в определенное время. И если у ребенка в этот промежуток другие дела — кружки, секции, дополнительные занятия, — персональный доступ ему не дадут.

По словам Новиковой, выйти из ситуации можно, если купить подписку на год. Ее даже можно взять в рассрочку. Так и сделала семья — ребенку приобрели безлимитный доступ, он стоит 2,5 тысячи рублей в месяц.

«По поводу поста, который выложили. Я считаю, что автор поступил некорректно по отношению к учителю, школе. На этом ресурсе задания бесплатные с 08:00 до 18:00, в течение 10 часов можно сделать домашнее задание. Я лично, как мама, не вижу криминала. Я сама приняла решение купить ребенку платный доступ, чтобы у него была возможность заниматься в любое время, когда ему удобно, а не когда учитель включает безлимит», — объяснила Новикова, добавив, что из класса ее сына подписку на «Учи.ру» купили еще 14 человек.

Новикова считает, что даже если у семьи нет денег, чтобы платить за подписку, двух часов вполне достаточно, чтобы сделать домашнее задание.

При этом сам учитель не может включать безлимит, когда захочет. У преподавателя тоже есть ограничения.

В Управлении по связям с общественностью администрации Калининграда сказали «360», что в ведомстве в курсе ситуации. Начальник управления Инна Вербицкая заявила, что по данному факту в школе № 38 проводится проверка всех электронных журналов.