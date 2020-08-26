Калининградская область стала более привлекательной для учителей

По данным издания, кроме строительства новых школ в регионе запускаются инновационные проекты и разнообразные программы, которые направлены на развитие определенных навыков и компетенций.

В частности, в области реализуются следующие проекты: «Ученикам XXI века», «Вклад в будущее», «Учитель будущего» и «Современная школа»

«За последние три года в системе образования нашего региона начали работу 700 новых сотрудников, более 40 процентов из них — из других регионов», — уточнила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.