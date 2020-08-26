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    26 августа 2020, 19:54

    Калининградская область стала более привлекательной для учителей

    Артур Блянихов

    Портал Infox рассказал о развитии сферы образования в Калининградской области, которая стала территорией развития как для учеников, так и для педагогов.

    По данным издания, кроме строительства новых школ в регионе запускаются инновационные проекты и разнообразные программы, которые направлены на развитие определенных навыков и компетенций.

    В частности, в области реализуются следующие проекты: «Ученикам XXI века», «Вклад в будущее», «Учитель будущего» и «Современная школа»

    «За последние три года в системе образования нашего региона начали работу 700 новых сотрудников, более 40 процентов из них — из других регионов», — уточнила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

    Новости SMI.FM