Как вычислить KPI учителя?

Как оценить работу учителя? Может, по успеваемости учеников? Или по количеству отработанных часов? Или по совокупности показателей? В программе «Круг проблем» эту тему обсудит ведущая Ксения Присечина с Тамарой Рябовой, Татьяной Аббазовой, Альбиной Бурнацевой и Евгением Семченко.

Эксперты уверены, что учитель должен не только давать школьникам компетентные знания, но и быть в курсе всех современных тенденций и технологий образования. Кроме того, педагог должен уметь налаживать с учениками взаимопонимание, а также обеспечивать динамику развития ребенка — ведь не все дети способны достичь одинакового уровня по разным предметам. Главный показатель того, что учитель нравится детям — это их желание ходить на его уроки.