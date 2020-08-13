Как подготовить морально ребенка к школе? Объяснила психолог

По словам специалиста, перед началом школьных занятий надо предложить ребенку поставить перед собой цель и узнать, чего именно он хочет добиться в предстоящем году.

«Очень важно после этого предложить ребенку продумать, как именно он будет добиваться своей цели, что для этого нужно будет сделать, потребуется ли ему помощь, если да, то какая именно», — рассказал собеседница издания.

Если у ребенка нет никакого желания возвращаться в школу, то надо с ним поговорить и найти вместе решение этой проблемы.

В случае с первоклассниками родители могут прибегнуть к игровому формату и поиграть с детьми в школу, используя фигурки и игрушки. Чуть позднее можно перейти на школьный режим с будильником и выполнением небольших заданий.

«Важно в игре научить ребенка просить о помощи педагога, не бояться задавать ему вопросы, уметь помогать и просить о помощи своих одноклассников», — обратила внимание Наумова.