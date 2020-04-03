03 апреля 2020, 17:35
Как обстоят дела с обучением в школах — рассказали в Минпросвещения
Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал, что обучение в школах должно быть организовано в рамках мер, принятых в каждом регионе. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, он рассказал, что «образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах».
«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий», — уточнил Глушко.