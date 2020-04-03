По данным RT, он рассказал, что «образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах».

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий», — уточнил Глушко.