Как обойтись без репетиторов в старших классах

Почти каждый родитель школьника хоть раз задумывался о поиске репетиторов для своего ребенка. А если дите еще и старшеклассник, то занятий с репетитором практически не избежать. А вот в Подольской гимназии знают, как обойтись без репетиторов совсем. Некоторыми секретами поделились и с нами. Подробнее — в программе «Час Учителя».

Замдиректора гимназии имени Подольских курсантов Елена Антонюк в программе «Час учителя» на «360» рассказала, что современное образование — это очень гибкая и быстроменяющаяся система, которая нацелена на реализацию личности. Она является основным фактором экономического и социального развития общества. Антонюк объяснила, как этот принцип реализуется в старшей школе.