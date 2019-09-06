  • Кадровые перестановки начались в проблемном вузе Кургана

    06 сентября 2019, 18:13

    Ольга Чеснокова

    Кадровые перестановки начались в Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) второй раз за год. Ранее учебное заведение заметили в задержках выплат стипендий и несвоевременной оплате коммунальных услуг. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на исполняющего обязанности ректора вуза Романа Скиндерева.

    По его словам, первым проректором Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) назначили заведующего кафедрой технических систем в агробизнесе Владимира Чумакова. О других кадровых перестановках он сообщить не смог, сославшись на то, что они находятся в компетенции Минсельхоза России. Сам Скиндерев продолжит пока исполнять обязанности ректора.

    Бывший первый проректор КГСХА Скиндерев поднялся в должности после майской отставки ректора Владимира Левитского. Между тем смена руководства в вузе уже происходит второй раз за год.

    Ранее также сообщалось, что после первых кадровых изменений КГСХА выделили из федерального бюджета 220 миллионов рублей на погашение долгов. Вуз сообщил о намерении объединиться с Южно-Уральским аграрным госуниверситетом в Челябинске, но позже отказался. Кроме того, СМИ сообщали о недостаточном финансировании заведения, из которого вытекали задержки выплат стипендий и несвоевременную оплату коммунальных услуг.