Кадровые перестановки начались в проблемном вузе Кургана

По его словам, первым проректором Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) назначили заведующего кафедрой технических систем в агробизнесе Владимира Чумакова. О других кадровых перестановках он сообщить не смог, сославшись на то, что они находятся в компетенции Минсельхоза России. Сам Скиндерев продолжит пока исполнять обязанности ректора.

Бывший первый проректор КГСХА Скиндерев поднялся в должности после майской отставки ректора Владимира Левитского. Между тем смена руководства в вузе уже происходит второй раз за год.

Ранее также сообщалось, что после первых кадровых изменений КГСХА выделили из федерального бюджета 220 миллионов рублей на погашение долгов. Вуз сообщил о намерении объединиться с Южно-Уральским аграрным госуниверситетом в Челябинске, но позже отказался. Кроме того, СМИ сообщали о недостаточном финансировании заведения, из которого вытекали задержки выплат стипендий и несвоевременную оплату коммунальных услуг.