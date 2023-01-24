Образование 24 января 2023, 15:16 Кадетский корпус имени Георгия Жукова откроют в Калужской области

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В Калужской области появится кадетский корпус имени Георгия Жукова. Такой информацией поделился губернатор региона Владислав Шапша. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал политика.

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Губернатор провел беседу с руководителем Ассоциации Российского кадетства Николаем Антиповым на счет открытия корпуса. По словам Шапши, в текущем году кадетскому образованию в России исполнится 291 год. Корпуса рассчитаны на подготовку квалифицированных военных, которые смогут стать достойными защитниками страны.