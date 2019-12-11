Кадетов и суворовцев предложили отчислять за нарушение дисциплины и внутренних правил

В настоящее время действует закон, по которому применить это наказание можно лишь для учащихся от 15 лет. По словам Хинштейна, такие нормы не обеспечивают полное соблюдение дисциплин.

Суворовские, нахимовские и кадетские училища значительно отличаются от обычных. Они обеспечивают ученикам казарменное положение, военную или полицейскую форму, денежное содержание и бесплатное питание. Но руководство не может отчислить тех, кто регулярно нарушает правила учебного заведения. Депутат отметил, что это негативно сказывается на других учащихся и на учебном процессе.

По новому законопроекту, Минобороны, МВД, Росгвардия и СКР будут самостоятельно определять дисциплинарные взыскания для нарушителей. Однако ведомства должны согласовать решение с Минпросвещения. Отчисление учащегося младше 15 лет — крайняя мера.