Качество образования на Ямале обсудят в Новом Уренгое

В Новом Уренгое открылся педагогический форум, гостями которого стали профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары и ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В городе в течение двух дней будут работать десятки площадок. На них обсудят ранее воспитание, модель работы с одаренными детьми, педагогическое мастерство, качество образования и прочие вопросы.

«Каждый ребенок может быть талантлив чем-то, а некоторые — иметь широкий кругозор и таланты во многих направлениях. Это важно увидеть и поддержать не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования», — подчеркнула директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.