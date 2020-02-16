В Минпросвещения отметили улучшение качества ЕГЭ в Чечне

Благодаря акции «Я сдам ЕГЭ», которая уже шесть лет проводится в Чечне, результаты экзамена в республике заметно улучшились. Местные власти поддерживают школы, если узнают о низких результатах.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, количество «высокобалльников» в республике не увеличилось, но уменьшилось число детей, которые смогли показать только минимальный результат.

«Мы не делаем каких-то организационных выводов в отношении директоров школ, если низкий результат, об этом говорим главам. Мы наоборот организуем поддержку», — цитирует министра ТАСС.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что акция «Я сдам ЕГЭ» стала совместным с Кравцовым проектом.

«Ребята с гордостью, патриотизмом подошли к этому вопросу. И я скажу, что благодаря нашему региону и федеральному центру и другие регионы начали относиться более спокойно и получили максимальную пользу от ЕГЭ», — сказал Кадыров.

Он признал наличие ряда нерешенных проблем в сфере образования в Чечне. В частности, обучение в три смены и нехватка педагогов. Но эти вопросы он надеется решить с помощью федерального центра.

В 2013 году из-за того, что материалы ЕГЭ были заранее отправлены в труднодоступные регионы, Чечню и Дагестан, вопросы экзаменов были за сутки опубликованы в Сети.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в некоторых регионах России будет опробована технология «машинного зрения» для выявления нарушений при сдаче ЕГЭ.