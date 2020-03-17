Кабинетную систему отменили в школах Уфы

Несмотря на то, что в Башкирии нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавируса, власти стараются обезопасить своих жителей. Так, с 17 марта в школах введен новый режим обучения.

Школьники не переходят из одного кабинет в другой. За каждым классом закреплен один кабинет. Там проходят занятия в течение дня.

Предметы общественного пользования и сами помещения будут подвергаться тщательной дезинфекционной обработке.