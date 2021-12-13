Минздрав перечислил тех, кого не допустят к урокам физкультуры

Минздрав доработал проект приказа, о медицинских группах школьников, которым нельзя заниматься физкультурой. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу, медицинские группы для физкультуры делятся на основную, подготовительную, специальную А и В. Раньше для обозначений использовали римские цифры. Если ребенок относится к основной группе, то он может заниматься физкультурой в полном объеме. Для второй категории некоторые виды упражнений запрещены.

Школьники, попавшие в специальную группу А, смогут выполнять на уроках физкультуры только несложные упражнения. Речь идет о детях с серьезными патологиями. В последнюю категорию входят ребята с тяжелыми системными заболеваниями.

Освободить от занятий физкультурой также могут, если ребенок заболел. Если речь идет о простудном заболевании, то физическая активность исключается на 14 дней. При острой кишечной инфекции, лакунарной и фолликулярной ангине от физкультуры освобождают на месяц. Для тяжелых заболеваний предусмотрено освобождение на период до трех месяцев.