facebook_pixel
    18 декабря 2020, 14:24

    Южно-Уральский университет открыл онлайн-курс для преподавателей

    Дарья Морозова

    Южно-Уральский государственный университет запустил онлайн-программу для повышения квалификации преподавателей. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    Пройти курс можно из любого региона России. Все занятия будут проходить на специальном портале, где можно пересылать необходимые для обучения файлы.

    «Мы занимаемся повышением квалификации с точки зрения цифровых технологий», — подчеркнул ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.