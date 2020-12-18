Южно-Уральский университет открыл онлайн-курс для преподавателей

Пройти курс можно из любого региона России. Все занятия будут проходить на специальном портале, где можно пересылать необходимые для обучения файлы.

«Мы занимаемся повышением квалификации с точки зрения цифровых технологий», — подчеркнул ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.