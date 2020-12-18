18 декабря 2020, 14:24
Южно-Уральский университет открыл онлайн-курс для преподавателей
Южно-Уральский государственный университет запустил онлайн-программу для повышения квалификации преподавателей. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Пройти курс можно из любого региона России. Все занятия будут проходить на специальном портале, где можно пересылать необходимые для обучения файлы.
«Мы занимаемся повышением квалификации с точки зрения цифровых технологий», — подчеркнул ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.