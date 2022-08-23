Юрист Ивлева рассказала, что учеников не могут выгонять из школы за необычную внешность

Юрист Анна Ивлева рассказала, что администрация российских школ не имеет права предъявлять ученикам претензии за необычный цвет волос, макияж, пирсинг или татуировки. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, правила учебного заведения могут касаться только одежды. Например, законно обязать учеников носить школьную форму. За другие особенности внешности нельзя ни исключить, ни отстранить от уроков, ни даже просто делать замечания.

«В этой ситуации у родителей ребенка есть все основания обратиться в прокуратуру», — пояснила Ивлева.