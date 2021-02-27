Юные изобретатели, опыты с огнем и рэп: как стартовал конкурс IMAKE 2021

Новость об открытии нового сезона конкурса юных изобретателей IMAKE и правилах участия стала известна 27 февраля в рамках прямого включения из Подмосковья.

В мероприятии приняли участие победители прошлых лет и ребята, которые прямо сейчас находятся в образовательном лагере Science Camp. Также на связи со студией были школьники из разных городов присутствия «Норникеля», где ежегодно проходит конкурс (Норильск, Мончегорск, Чита). Они смогли стать зрителями яркого научного эксперимента и отгадать в онлайн-викторине цитаты ученых и рэперов.

«С каждым годом IMAKE растет и набирает обороты, — говорит победитель конкурса IМАКЕ 2019 и участник нового сезона Матвей Максимов. — В этот раз старт произошел в еще более торжественной обстановке. Я надеюсь, что в дальнейшем конкурс обрастет большим количеством участников и крутыми идеями».

Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин поприветствовал участников и поздравил всех с мощным стартом проекта: «Тем, кто попал в наш зимний лагерь, хочется пожелать содержательного времяпрепровождения как с точки зрения получения новых знаний, так и с точки зрения опыта и знакомств. А участникам конкурса традиционно — удачи, потому что это новая и очень хорошая возможность для старта и продвижения себя и своих идей не только в России, но и за рубежом».

Участниками конкурса могут стать все желающие от 10 до 17 лет. Однако опыт показывает, что иногда конкуренцию изобретателям-подросткам могут составить и ученики начальной школы. Так, несколько лет назад в проекте впервые появился девятилетний Артем Курлович, который дошел до финала и представлял свое изобретение на Международной выставке в Индонезии. В этом году Артем тоже участвует в конкурсе, а его возрастной рекорд теперь побила норильчанка Вероника Гаврилова. Ей всего восемь лет.

«Изобретаю я недолго, только начала, — рассказывает Вероника. — А как попала в этот проект? Учитель по LEGO говорил много о конкурсе IMAKE, но объяснял, что это для детей постарше. Однако мы с мамой все равно решили попробовать. Ведь неважно, какой возраст, главное, чтобы интересно было».

Основная задача конкурса — привлечь внимание молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности, а также помочь увлеченным детям реализовать себя. Для участия в заочном этапе IMAKE необходимо придумать свою идею полезного для общества изобретения, создать ее иллюстрацию и слоган. И уже этой весной ты можешь представить свою презентацию жюри, а затем и войти в состав российской делегации на крупных международных соревнованиях.