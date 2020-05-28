Юная вертолетчица России рассказала о первом прыжке с парашютом

«Родители у меня такие — если ребенок что-то хочет, то пусть он это получает, если достойно себя ведет и хорошо учится. Меня привозили, оставляли на день, забирали. Это был клуб, но я не была его членом. Просто попросилась слезно прыгнуть. Еще раз, еще… Потом уже было ясно, что бесцельное висение у инструктора за пазухой ни к чему не приведет, и надо развиваться дальше», — пояснила Куквинова.

Она отметила, что с детства знакома с летчиками. Например, знает «Русских витязей» и «Стрижей». В родном городе девушка выучила теорию, а на самоизоляции продолжает повторять пройденный материал.

По словам Куквиновой, уже с первых полетов ей понравились винтокрылые машины.

«Почему именно вертолет? Я изначально освоила винтокрылый автожир. Но мне не нужно было куда-то расти, осваивать новые типы, искать отрасль авиации, которой я бы хотела посвятить себя. Полетав на самолетах, я все же вернулась к винтокрылой технике. Немалую роль в этом выборе сыграл мой первый полет на настоящем вертолете, который мне на день рождения любезно предоставил человек, также сыгравший немалую роль в моей судьбе», — подчеркнула курсантка.