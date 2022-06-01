Языки народов России предложили включить в ЕГЭ
В Госдуму внесли законопроект о включении языков народов РФ в ЕГЭ
В России предложили разрешить школьникам сдавать единый государственный экзамен по родным языкам коренных народов страны. Законопроект уже внесли в Госдуму.
С инициативой выступили Государственное собрание — Курултай Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Документ опубликован на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».
В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркнули, что родной язык и родную литературу до сих пор не включили в список предметов для сдачи при ЕГЭ и государственной итоговой аттестации (ГИА).
Новая норма даст возможность проводить ЕГЭ по родным языку и литературе, а с его результатами можно будет поступить в вуз.
Федеральный закон об образовании документ дополнит положениями, которыми предусмотрено право получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов РФ.
Саму перспективу ЕГЭ, отмечали в Совфеде, необходимо обсуждать содержательно и не торопиться с выводами.