Языки народов России предложили включить в ЕГЭ

В России предложили разрешить школьникам сдавать единый государственный экзамен по родным языкам коренных народов страны. Законопроект уже внесли в Госдуму.

С инициативой выступили Государственное собрание — Курултай Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Документ опубликован на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».

В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркнули, что родной язык и родную литературу до сих пор не включили в список предметов для сдачи при ЕГЭ и государственной итоговой аттестации (ГИА).

Новая норма даст возможность проводить ЕГЭ по родным языку и литературе, а с его результатами можно будет поступить в вуз.

Федеральный закон об образовании документ дополнит положениями, которыми предусмотрено право получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов РФ.

Саму перспективу ЕГЭ, отмечали в Совфеде, необходимо обсуждать содержательно и не торопиться с выводами.