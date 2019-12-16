Яровая раскритиковала деление на бакалавров и магистров

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая не считает деление высшего образования на магистратуру и бакалавриат естественным. Она назвала эту систему «миной замедленного действия» и предложила детально обсудить вопрос ее необходимости в российских вузах.

Такое заявление Яровая сделала на заседании президиума Совета законодателей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Вице-спикер Госдумы заявила, что нужно детально разобраться в этом вопросе — специально для этого она предложила создать особую комиссию. В нее вошли бы представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также профильных министерств.

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Яровая отметила, что термины «бакалавр» и «магистр» впервые появились в нашей стране в 1996 году. Именно тогда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему».

Депутат подчеркнула, что бакалавриат и магистратуру невозможно разграничить, поэтому в законе до сих пор не появились точные определения этих терминов. Однако на работу по некоторым специальностям нельзя устроится без степени магистра, что делает бакалавриат «недообразованием».

Кроме того, для студентов выделяется разное количество бюджетных мест. К примеру, на 2020–2021 годы для бакалавриата планируют выделить 312 тысяч мест, в то время как для магистратуры — 116 тысяч. Из-за этого не каждый, кто отучился бесплатно на бакалавра, сможет поступить на бюджет в магистратуру.