Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

«Сегодня историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину „Моя Россия“, которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране», — указала депутат.

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Было также предложено в учебники по основным предметам добавить раздел, посвященный цивилизационному вкладу России, а программы учебных заведений дополнить дисциплиной, которая поможет лучше узнать о российском вкладе в мировую культуру и науку.

Яровая помимо этого высказалась за то, чтобы сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Депутат также указала, что в школах нужно увеличить количество часов для предметов, помогающих развить у детей навыки устной и письменной речи.