Яровая предложила ввести для младшеклассников урок «Моя Россия»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести для младших классов новый предмет «Моя Россия». Она считает, что дети с начальной школы должны изучать историю страны.

Идею о введении нового предмета она озвучила в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, сообщило РИА «Новости».

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину „Моя Россия“. Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», — отметила Яровая.

Она считает, что занятия по истории должны вводиться в начальных классах, чтобы дети с маленького возраста могли в доступной форме получить знания о своей стране. Также Яровая предложила в учебниках по истории сделать справочный раздел, где будет содержаться информация о российских ученых, которые внесли «цивилизационный вклад».

Вице-премьер Госдумы выступила за развитие речевых способностей у учащихся. Для этого она предложила Министерству просвещения закрепить в образовательных ГОСТах устные задания.

«Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие», — отметила Яровая.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин раскритиковал современные российские учебники по истории. После чего было принято решение их проверить.