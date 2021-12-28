Яндекс провел «Культурный марафон» о кино для школьников

С 10 ноября по 24 декабря «Яндекс», министерство культуры и министерство просвещения провели всероссийскую акцию «Культурный марафон». Всего в мероприятии приняли участие около 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Тема марафона была отведена кинематографу и первому киносеансу в России, который прошел более 125 лет назад. Школьники проходили мультимедийный онлайн-тест, который был нацелен на приобретение дополнительных знаний. Дети изучали тему искусства, которую обычно не преподают в школе.