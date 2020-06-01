01 июня 2020, 13:00
Яна Чурикова нашла плюс в дистанционном обучении школьников
Телеведущая Яна Чурикова рассказала «Газете.ru», что переход на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса помог наладить между учителями и родителями взаимопонимание.
«В последнее время родители, на мой взгляд, почувствовали особую власть над учителями. Я очень рада, что этот тренд сейчас изменился», — призналась Чурикова.
По ее словам, когда она была школьницей, родители посматривали на учителей снизу вверх. Тенденция последних лет совершенно другая: «я родитель — как я сказал, так и будет».
Телеведущая заметила, что переход на дистанционное обучение поставил родителей на место человека, который вынужден контролировать процесс обучения.
«За последние пару месяцев многие родители, я уверена, почувствовали, что к профессии педагога следует относиться по-другому», — обратила внимание Чурикова.