Яна Чурикова нашла плюс в дистанционном обучении школьников

«В последнее время родители, на мой взгляд, почувствовали особую власть над учителями. Я очень рада, что этот тренд сейчас изменился», — призналась Чурикова.

По ее словам, когда она была школьницей, родители посматривали на учителей снизу вверх. Тенденция последних лет совершенно другая: «я родитель — как я сказал, так и будет».

Телеведущая заметила, что переход на дистанционное обучение поставил родителей на место человека, который вынужден контролировать процесс обучения.

«За последние пару месяцев многие родители, я уверена, почувствовали, что к профессии педагога следует относиться по-другому», — обратила внимание Чурикова.