Ямбург: дистанционное обучение помогло школьникам-интровертам

Ямбург отметил, что онлайн-обучение во-время пандемии коронавируса пошло некоторым школьникам на пользу. Они смогли избавиться от страхов и психологического стеснения, а также повысить оценки.

«Учителя работали с детьми в отдельных чатах. Дети-интроверты перестали стесняться, что их будут высмеивать. Они поднялись с троечников до хорошистов и отличников. А потом подтвердили свои знания на ЕГЭ», — пояснил педагог.

По мнению Ямбурга, школы должны гибко реагировать на эпидемическую обстановку и снова переходить на дистанционку, если это будет необходимо. Однако, считает специалист, постоянного дистанционного образования никогда не будет.

«Здесь две стороны медали. Никто не заменит живого урока. Никогда не будет только дистанционного обучения, будет конвергенция — гибкое сочетание и того, и другого», — заключил Ямбург.