Ямальский педагог получил малого хрустального пеликана конкурса «Учитель года» | 360°

Образование 06 октября 2022, 20:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ямальский педагог получил малого хрустального пеликана конкурса «Учитель года»

Читать 360tv в

Преподаватель английского языка с Ноябрьска Зильфира Батыров получили малого хрустального пеликана Всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Сегодня в аэропорту Ноябрьска Батырову встретили супруг, дети, ученики и коллеги. Она попала в пятерку лучших российских учителей. Отмечается, что малый хрустальный пеликан, который завоевала учительница, прилетел в регион впервые.

Реклама

«Самое главное — какой урок я вынесла из этого движения. Я увидела, как со всех уголков нашей страны приезжают замечательные, компетентные профессионалы своего дела. Очень надеюсь, что в год педагога и наставника мы еще больше покажем свою мощь», — поделилась Батырова.

Реклама

0 0 0 0 0 0