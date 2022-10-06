Ямальский педагог получил малого хрустального пеликана конкурса «Учитель года» | 360°

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Ямальский педагог получил малого хрустального пеликана конкурса «Учитель года»

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Преподаватель английского языка с Ноябрьска Зильфира Батыров получили малого хрустального пеликана Всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Сегодня в аэропорту Ноябрьска Батырову встретили супруг, дети, ученики и коллеги. Она попала в пятерку лучших российских учителей. Отмечается, что малый хрустальный пеликан, который завоевала учительница, прилетел в регион впервые.

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«Самое главное — какой урок я вынесла из этого движения. Я увидела, как со всех уголков нашей страны приезжают замечательные, компетентные профессионалы своего дела. Очень надеюсь, что в год педагога и наставника мы еще больше покажем свою мощь», — поделилась Батырова.

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Учителя

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