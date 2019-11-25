Якутские школьники остались дома из-за 50-градусных морозов

На севере Якутии двенадцать школ полностью или частично приостановили учебный процесс. Столбик термометра в самом холодном городе мира опустился ниже пятидесяти градусов.

Директор одной из школ рассказала, морозы держаться уже два дня, поэтому из двухсот семи детей на учебу не пришли больше ста. Уроки были только у старшеклассников. Остальные получили задания дистанционно.

Верхоянск — один из самых маленьких городов России и официально самый холодный в мире. Рекордная температура была зафиксирована в конце XIX века — почти семидесятиградусный мороз — градусники показали -67,7 градуса.