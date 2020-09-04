04 сентября 2020, 12:32
Яков Силин выбран ректором УрГЭУ еще на пять лет
Яков Силин, действующий ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), останется в должности еще на пять лет. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу университета.
Представители университета выбрали ректора, который возглавит УрГЭУ в дальнейшем. Противостоял Силину проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов. За него проголосовало гораздо меньше людей, чем за действующего руководителя высшего учебного заведения.
За Силина свой голос отдали 85 человек из чуть более 100.