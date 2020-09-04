Яков Силин выбран ректором УрГЭУ еще на пять лет

Представители университета выбрали ректора, который возглавит УрГЭУ в дальнейшем. Противостоял Силину проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов. За него проголосовало гораздо меньше людей, чем за действующего руководителя высшего учебного заведения.

За Силина свой голос отдали 85 человек из чуть более 100.