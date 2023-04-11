11 апреля 2023, 11:53
Учитель Ямбург — об идее платить школьникам за отличные оценки: я за руками и ногами
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург обсудил с ИА НСН предложение выплачивать ученикам старших классов деньги в качестве поощрения за отличные оценки.
Ямбург назвал учебу содержательным и тяжелым трудом, а любой труд, по его словам, должен быть вознагражден.
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«В нашей школе <…> по итогам четверти, согласно рейтингам, вручается школьная валюта с физиономией директора и суммами. Она меняется на реальные деньги. Меня упрекали: „Вы подкупаете детей!“. Да ничего подобного», — подчеркнул учитель.
Он рассказал, что некоторые школьники, в чьих семьях не очень высокий бюджет, несут эти деньги домой.
«Я считаю, что это правильно. Это труд. И труд не менее тяжелый, чем труд взрослого человека. Я „за“ руками и ногами», — заключил собеседник информагентства.
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