Образование 11 апреля 2023, 11:53 Учитель Ямбург — об идее платить школьникам за отличные оценки: я за руками и ногами

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург обсудил с ИА НСН предложение выплачивать ученикам старших классов деньги в качестве поощрения за отличные оценки.

Ямбург назвал учебу содержательным и тяжелым трудом, а любой труд, по его словам, должен быть вознагражден.

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«В нашей школе <…> по итогам четверти, согласно рейтингам, вручается школьная валюта с физиономией директора и суммами. Она меняется на реальные деньги. Меня упрекали: „Вы подкупаете детей!“. Да ничего подобного», — подчеркнул учитель.

Он рассказал, что некоторые школьники, в чьих семьях не очень высокий бюджет, несут эти деньги домой.

«Я считаю, что это правильно. Это труд. И труд не менее тяжелый, чем труд взрослого человека. Я „за“ руками и ногами», — заключил собеседник информагентства.