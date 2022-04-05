Президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова восстановить в России пятилетнюю систему высшего образования. Президента вуза процитировало ИА НСН.

Эскиндаров заметил, что переход на Болонскую систему частично оправдал себя. Российские дипломы воспринимались на Западе, поскольку в большинстве развитых стран есть бакалавриат и магистратура.

«Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их не выпускали. Нужно ли сегодня ее отменять… Об этом нужно подумать очень хорошо, потому что Россия не собирается закрываться, выходить из всей мировой системы. Я бы не торопился сегодня принимать такое решение», — заметил специалист.