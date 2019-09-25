Изучение информатики через игру

Современное образование состоит из информационных технологий, но они не могут заменить живое общение, так что обучение невозможно без любви к детям и творческой работе. Об этом в программе «Час учителя» на «360» рассказала учитель математики и информатики Одинцовской гимназии № 13 Ольга Стефанова.

Стефанова преподает математику и информатику 14 лет. В интервью она рассказала, как творческий подход помогает ей в преподавании точных наук. Например, на своих уроках она внедрила методику «Открытый микрофон», когда детям дается время на вопросы. Причем сделать они это могут не от своего имени, а от лица персонажа русских сказок с помощью кукол. Стефанова отметила, что это позволило раскрепостить детей в 5 и 6 классах, и, став старше, они не стесняются задавать вопросы и без кукол.