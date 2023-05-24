Образование 24 мая 2023, 09:45 Изучение африканского языка введут в четырех школах Москвы с 1 сентября Африканский язык как новый предмет введут в четырех московских школах с 1 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала учебного года в четырех школах Москвы введут новый предмет — африканский язык. Он будет необязательным к изучению. Расписание составят исходя из одного-двух уроков в неделю, рассказал ТАСС со ссылкой на директора Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексея Маслова.

«Ребят познакомят с наречием Кении, Уганды и Танзании (суахили), а также с государственным языком Эфиопии (амхарский). Еще в образовательных учреждениях введут йорубу, на котором говорят в Нигерии, Бенине и Того», — рассказал он.

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Преподавать и разрабатывать программы для обучения детей будут аспиранты и магистры ИСАА.

Маслов отметил, что главная цель в большей степени состоит не в том, чтобы выучить язык как родной, а в привлечении молодежи к исследованию Африки в целом.

В случае удачного внедрения нового предмета, его масштабируют и на другие учебные заведения. Идею полностью поддержали в департаменте образования города Москвы, заключил Маслов.

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