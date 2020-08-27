Правила надбавки за классное руководство изменятся с 1 сентября

Российским учителям с 1 сентября надбавка за классное руководство будет начисляться отдельно от зарплаты. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что специальную доплату классным руководителям с 1 сентября 2020 года надо назначить в размере не менее пяти тысяч рублей.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым подчеркнул, что ведомство будет тщательно следить за тем, чтобы учителям, получающим надбавку за классное руководство, не снижали зарплаты.

«Договорились с ФНС и казначейством, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию», — цитирует Кравцова ТАСС.

Так он ответил на опасения собеседника, что директора школ или чиновники могут на местах пропорционально снижать зарплаты учителей.

Кравцов также попросил Миронова информировать министерство, если ему станут известны случаи, когда выплаты не будут доходить до педагогов.

Как сообщило издание «Российское образование» со ссылкой на данные заместителя министра просвещения Российской Федерации Виктора Басюка, сейчас функции классных руководителей выполняют 74% учителей страны.

В январе текущего года тогдашний министр образования России Ольга Васильева пообещала изменить структуру выплат учителям по формуле «70 на 30», на оклады и надбавки соответственно.