Школьникам рассказали о новых изменениях в ЕГЭ

Контроль за школьниками во время сдачи ЕГЭ решили ужесточить. Уже в 2021 году власти хотят усилить видеонаблюдение, больше использовать искусственный интеллект для проверки работ и привязать «глушилки» к геоданным.

Во время проведения ЕГЭ планируется уменьшись число присутствующих в классах наблюдателей, пишет Daily Storm со ссылкой на материалы Рособрнадзора. Количество таких проверяющих решили сократить для соблюдения антиковидных мед. При этом вырастет количество онлайн-наблюдателей. Издание подсчитало, что для работы потребуется привлечь 12,5 тысячи человек. Но в Рособнадзоре уточнили, что цифра будет меньше.

Нарушения на экзаменах хотят выявлять с помощью искусственной нейросети. Все ошибки будет считывать машинное зрение, анализирующее почерк учащегося. После такой проверки все материалы будут передавать преподавателям. В случае появления сомнений специалисты прибегнут к просмотру записей с камер видеонаблюдения.

По данным ведомства, школьники часто используют на ЕГЭ беспроводные наушники и небольшие камеры. С помощью этих гаджетов учащиеся получают подсказки от репетиторов или родителей. С такими нарушениями решили бороться привязкой блокаторов радиосигнала к геоданным. Теперь можно будет посмотреть, включили ли «глушилку», и где именно она находится.