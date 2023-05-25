Образование 25 мая 2023, 18:37 Изменения внесли в материалы ЕГЭ по географии Рособрнадзор объявил об использовании на ЕГЭ по географии карты России с новыми регионами РИА «Новости»

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Выпускников российских школ, которые выбрали для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) географию, ждут небольшие изменения. Для выполнения заданий им раздадут актуальные карты России с включенными новыми территориями. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованные на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов (КИМ), по которым готовились школьники, появились в августе 2022 года, до проведения референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории России», — заявили в пресс-службе.

Почему материалы не поменяли раньше, в ведомстве не уточнили.

Единый государственный экзамен по географии, а также по литературе и химии начнется в России в пятницу, 26 мая. То есть школьников предупредили об изменениях в контрольных материалах менее чем за сутки.

Сегодня же депутаты Госдумы приняли закон наказании за распространение географических карт, оспаривающих территориальную целостность России. Нарушителям грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или арест до 15 суток.