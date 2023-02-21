Образование 21 февраля 2023, 00:56 Изменения в законе о госязыке не коснутся заданий на госэкзаменах — Рособрнадзор Рособрнадзор: поправки в закон о госязыке не изменят задания ОГЕ и ЕГЭ Pixabay

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Принятие поправок в закон о государственном языке не повлечет изменений в выпускных экзаменах в школах, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Также это не коснется итогового собеседования и сочинения.

«Изменения в законодательстве по вопросу соблюдения должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка не коснутся заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, а также форматов итогового собеседования и итогового сочинения», — говорится в сообщении ведомства.

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Контрольные измерительные материалы для экзаменов по русском языку и литературе основываются на федеральных общеобразовательных стандартах, пояснили в Рособрнадзоре.

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Минпросвещения России и Рособрнадзор разработали новый порядок проведения Единого государственного экзамена. Участникам ЕГЭ разрешат менять перечень предметов и сроки участия в экзамене. В сам экзамен изменений в этом году вносить не будут, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.