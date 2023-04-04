Образование 04 апреля 2023, 04:02 Изменения в ЕГЭ-2023 не вносили — Минпросвещения Минпросвещения России: в 2023 году изменений в ЕГЭ не будет Pixabay.com

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Изменений в едином государственном экзамене в 2023 году не будет. Об этом сообщило Министерство просвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет. Об этом в эфире еженедельной онлайн-программы „Образовательная среда“ рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова», — заявили в ведомстве.

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В своем выступлении Решетникова пояснила, что в случае отмены ЕГЭ увеличится количество экзаменов, которые придется сдавать выпускникам. Также исключат возможность пробовать поступать в разные вузы.

«Не будет единых прозрачных и понятных правил игры, действующих по всей стране.<…> Таким образом, все, что мы наработали за эти 22 года, просто будет утеряно», — отметила Решетникова.

Минцифры и Рособрнадзор в 2023 году планируют перезапустить ГИС ЕГЭ, а в будущем — сделать ее независимой от зарубежных технологий. В течение двух-трех лет платформу полностью модернизируют и переведут на российские технологии.